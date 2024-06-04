Україна може бити по РФ німецькою РСЗВ Mars II: що про неї відомо

РСЗВ може не тільки вразити склад чи ППО окупантів, а й замінувати місцевість

Німеччина дала дозвіл бити по Росії своєю зброєю для оборони України, щоправда, обмеживши дозвіл прикордонними областями там, де окупанти активно атакують — Харківщина, Луганщина, Донеччина. Стріляти по загарбниках можна з німецьких реактивних систем залпового вогню Mars II та гаубиць PzH 2000 — їх вперше передали влітку 2022 року.

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ) Mars II використовується проти живої сили, техніки, артилерії, засобів ППО, командних пунктів окупантів, дистанційного мінування. Залежно від використаних боєприпасів максимальна дальність РСЗВ варіюється від 45 до 84 км.

Характеристики РСЗВ MARS II:

екіпаж — 3 особи,

максимальна швидкість на шосе — 64 км/год,

швидкість по пересіченій місцевості — 48 км/год,

запас ходу — 480 км,

залп на 12 ракет,

тривалість залпу — 60 сек,

дальність 84 км заявлена для снарядів GMLRS (підходять також для HIMARS та M270).

некеровані ракети з кумулятивно-осколковими/касетними бойовими частинами — до 40 км (касетна використовується для дистанційного мінування місцевості).

Артилеристи розповідають, що РСЗВ MARS II гарно відпрацьовують по складах окупантів, станціях заправлення — удари наносяться з хірургічною точністю та максимальною ефективністю. Загалом таких РСЗВ Україна отримала щонайменше п'ять.

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