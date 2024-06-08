Убийца "Солнцепёка": как создавался дрон Pegasus ARMS и почему он так особенный
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На получение официального допуска от Минобороны Украины беспилотнику понадобилось всего три месяца
Быстрый и маневренный дрон Pegasus Arms 25 уже активно участвует в обороне государства. Компания-разработчик впервые представила его в октябре 2023 года после боевых тестов и усовершенствований начальной разработки. Уже через три месяца Pegasus Arms 25 прошел процесс проверки и допуска к эксплуатации Министерством обороны.
"Дрон, разработанный нашей командой экспертов в области робототехники и военной техники ", — рассказал "Телеграфу" директор "ПЕГАС АРМС" Илья Самошкин. Он отметил, что официальный допуск беспилотника получил 31 января 2024 года.
Среди особенностей Pegasus Arms 25 – автономность, модульность, компактность, устойчивость к враждебным действиям. "Компактная комплектация Pegasus Arms 25 является одним из ключевых аспектов его эффективности и универсальности в боевых условиях, что позволяет удобно транспортировать и использовать в различных боевых ситуациях", — объясняет директор компании, ведь благодаря компактности дрон легко собирать, разбирать и он быстро готов к эксплуатации.
Этот беспилотник особенный тем, что устойчив к средствам РЭБ противника. В дроне Pegasus Arms 25 используются современные вычислительные модули и алгоритмы, позволяющие быстро адаптироваться к изменениям в радиоэлектронной обстановке.
Илья Самошкин не открыл, какое именно подразделение совершило рекордный удар дроном Pegasus Arms 25, однако рассказал, что беспилотник поразил ТОС-1А "Солнцепёк" ценой в 15 млн долларов и устройство РЭБ оккупантов. В общей сложности на фронте используется более 50 единиц Pegasus Arms 25. Они помогают преодолевать врага на большинстве направлений, начиная от Херсонского, заканчивая Бахмутом.
Ранее "Телеграф" рассказывал о новой разработке надводного дрона. Его основная задача – подвоз боекомплекта.