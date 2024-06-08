Убийца "Солнцепёка": как создавался дрон Pegasus ARMS и почему он так особенный

На получение официального допуска от Минобороны Украины беспилотнику понадобилось всего три месяца

Быстрый и маневренный дрон Pegasus Arms 25 уже активно участвует в обороне государства. Компания-разработчик впервые представила его в октябре 2023 года после боевых тестов и усовершенствований начальной разработки. Уже через три месяца Pegasus Arms 25 прошел процесс проверки и допуска к эксплуатации Министерством обороны.

"Дрон, разработанный нашей командой экспертов в области робототехники и военной техники ", — рассказал "Телеграфу" директор "ПЕГАС АРМС" Илья Самошкин. Он отметил, что официальный допуск беспилотника получил 31 января 2024 года.

Среди особенностей Pegasus Arms 25 – автономность, модульность, компактность, устойчивость к враждебным действиям. "Компактная комплектация Pegasus Arms 25 является одним из ключевых аспектов его эффективности и универсальности в боевых условиях, что позволяет удобно транспортировать и использовать в различных боевых ситуациях", — объясняет директор компании, ведь благодаря компактности дрон легко собирать, разбирать и он быстро готов к эксплуатации.

Этот беспилотник особенный тем, что устойчив к средствам РЭБ противника. В дроне Pegasus Arms 25 используются современные вычислительные модули и алгоритмы, позволяющие быстро адаптироваться к изменениям в радиоэлектронной обстановке.

Характеристики Pegasus Arms 25

Pegasus Arms 25 может нести до 14 кг полезной нагрузки

Илья Самошкин не открыл, какое именно подразделение совершило рекордный удар дроном Pegasus Arms 25, однако рассказал, что беспилотник поразил ТОС-1А "Солнцепёк" ценой в 15 млн долларов и устройство РЭБ оккупантов. В общей сложности на фронте используется более 50 единиц Pegasus Arms 25. Они помогают преодолевать врага на большинстве направлений, начиная от Херсонского, заканчивая Бахмутом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новой разработке надводного дрона. Его основная задача – подвоз боекомплекта.