Україна не повинна мати обмежень на удари по Росії: адмірал НАТО пояснив, чому

Збільшення дальності ударів України значно ускладнило російським терористам логістику

Україна повинна отримати право бити по Росії будь-якою західною зброєю без обмежень дальності. Це потрібно, щоб Збройні сили України могли ефективно оборонятися проти російських терористів.

Про це сказав голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю The Washington Post. Він підтримав рішення низки країн дозволити Україні бити по Росії наданим озброєнням та сказав, що це елементарна військова логіка.

"Право збройних конфліктів не містить жодних обмежень щодо дальності. Тож із військового погляду, знову ж таки, якщо ціль розташована у глибині Росії, то потрібно завдати удару по цій цілі. Наприклад, літаках, які злітають з аеродрому в глибині Росії", – розповів він.

Бауер нагадав, що збільшення дальності ударів України значно ускладнило російським терористам логістику. І ще один момент – Захід не повинен допускати шантажу з боку російського диктатора Володимира Путіна, та не реагувати на спроби шантажувати будь-чим.

"Відтіснення росіян вглиб їх території ускладнить для них боротьбу… Тому ми повинні бути обережними, щоб нас не стримували тези щодо червоних ліній та ескалації. Адже практично все, що про це казав Путін, виявилось брехнею", – резюмував він.

Нагадаємо, що про дозвіл США бити по Росії західною зброєю стало відомо наприкінці травня. Спершу з’явилася інформація про те, що Байден дав дозвіл потай від публіки, але пізніше це підтвердили в Офісі президента України.

А держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що обмеження США підлаштовуватимуться під потреби України. Він не виключив, що, можливо, в майбутньому географія ударів розшириться.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський спростував дозвіл Британії бити по Росії ракетами Storm Shadow. Він пояснив, у чому складність.