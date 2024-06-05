Україна різко перейшла на нову тактику війни: росіяни вже скаржаться

Пропагандисти вже істерять через удари по РФ

Україна радикально змінила свою тактику війни після схвалення від США використати американську зброю проти цілей на російській території. Тепер удари завдаються углиб Росії американськими ракетами.

Таку думку висловив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке. За його словами, українські безпілотні літальні апарати тепер шукають дорогих цілей у Курській та Білгородській областях. По них завдаються удари із західної високотехнологічної зброї.

При цьому російські пропагандисти скаржаться, що після схвалення Україна нібито щодня обстрілює Білгородську область з РСЗВ Himars.

Рьопке пише, що поки що головною ураженою метою українських військових залишається найсучасніша російська система ППО — комбінований зенітно-ракетний комплекс С-300/С-400, який знищили 2 червня за 50 кілометрів від українського кордону. Ціна такого комплексу – приблизно 300-500 мільйонів євро.

"Ймовірно, бійці ЗСУ за допомогою західної зброї також вразили російський командний центр на схід від Білгорода, військовий склад у прикордонному місті Шебекіне та військову колону за 50 кілометрів від кордону в Курській області", — йдеться у матеріалі.

При цьому Кремль, який загрожував Заходу, що такі удари будуть рівносильними ескалації, ніяк не відреагував на атаки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які країни дали схвалення, щоб Україна могла бити територією Росії їхньою зброєю.