Был не один? В ГУР рассказали огненные детали атаки на российский Су-57

Информация продолжает уточняться

Российский истребитель Су-57, который был поражен в ночь на 9 июня, мог быть "не одинок". Возможно, во время налета повреждения получили целых два таких самолета.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. По его словам, есть данные по атаке, которые продолжают уточняться. Среди них есть предварительная информация, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два.

"Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов", — рассказал представитель ГУР.

При этом в ГУР отказались комментировать средства поражения, как собственно и то, чья это операция. Юсов также пообещал, что инциденты на аэродромах, которые враг использует в войне против Украины, будут продолжаться.

Напомним, новейший российский истребитель Су-57 является штучным и очень дорогим экземпляром российской авиации. Речь идет о миллиардах долларов, а, соответственно, колоссальном ущербе.

Ранее мы писали о том, что появились детали удара по российскому Су-57.