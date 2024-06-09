Був не один? В ГУР розповіли вогняні деталі атаки на російський Су-57

Інформація продовжує уточнювати

Російський винищувач Су-57, який був уражений у ніч на 9 червня, міг бути "не самотнім". Можливо, під час нальоту пошкодження отримали цілих два таких літаки.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За його словами, є дані щодо атаки, які продовжують уточнюватися. Серед них є попередня інформація, що уражених літаків Су-57 могли бути два.

"Також є інформація про безповоротні втрати та поранені серед особового складу окупантів", — розповів представник ГУР.

При цьому в ГУР відмовилися коментувати засоби ураження, як і те, чия це операція. Юсов також пообіцяв, що інциденти на аеродромах, які ворог використовує у війні проти України, продовжуватимуться.

Нагадаємо, новий російський винищувач Су-57 є штучним і дуже дорогим екземпляром російської авіації. Йдеться про мільярди доларів, а, відповідно, колосальні збитки.

Раніше ми писали про те, що з’явилися деталі удару по російському Су-57.