Эффективный удар ГУР по гордости Росавиации: появились детали удара по российскому Су-57

Возможно, это первая боевая потеря Су-57 в истории

В сети активно распространяются якобы первые фото поврежденного российского самолета Су-57, который ГУР успешно поразило вчера, 8 июня. Самолет дислоцировался на аэродроме "Ахтубинск", который находится в почти 600 километрах от линии фронта.

Фотографии пораженного истребителя показал российский паблик Gulagu.net в своем Телеграмме. Однако на самом деле фотографии, к сожалению, не соответствуют действительности и являются старыми. С другой стороны, это не меняет того факта, что удар по самолету украинскими дронами был весьма эффективным.

"Самолет сейчас не может выполнять боевые задания и принимать участие в атаках против Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, ресурс осветил спутниковые снимки с последствиями поражения дронами, которые ранее уже публиковало ГУР. На них видны две воронки от взрыва, поврежденнный самолет и пятна от горения в результате огневого поражения.

Напомним, 8 июня украинские дроны поразили истребитель 5-го поколения Су-57 на аэродроме в Ахтубинске. Это самый новый и один из самых дорогих (2,2 млрд руб.) военных самолетов РФ.

Повреждение самолета признал и близкий к военной авиации РФ пропагандистский канал Fighterbomber. По его информации, до аэродрома долетели 3 дрона. Ныне определяется, подлежит ли Су-57 восстановлению. В сообщении отмечается, что за два года войны так и не был решен вопрос со строительством ангаров для укрытия авиационной техники.

"Осколками получил повреждение Су-57, сейчас определяется подлежит ли он восстановлению или нет. Если нет, это будет первая боевая потеря Су-57 в истории. По цене только одного этого Су-57, укрытие от БПЛА можно было построить всем самолетам оперативно-тактической авиации страны. Разумеется, если вместе с этим не пиз@ить и не раздавать откаты", - пишет пропагандистский паблик.

Следует заметить, что Су-57 очень сильно пиарит роспропаганда, подавая его как очередную "аналоговнет вундервафлю". Хотя, по своей сути, это летающий танк "Армата" — долгострой (первый макет представили аж в 2004 году), которого практически нет в армии по ряду причин: сложности с двигателем, электроникой и очень высокая стоимость.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о технических характеристиках пораженного самолета. Точных данных о количестве этих "сушек" в сети нет. В российских источниках отмечено лишь то, что Минобороны РФ планировало закупить 76 таких истребителей. Однако их производство шло с проблемами, сколько самолетов поставлено в армию – неизвестно.