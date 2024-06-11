ЗСУ покарали льотчиків російського Су-25 за нахабність: з’явилось відео знищення літака

Вороже повітряне судно було знищено зенітною ракетою

У вівторок, 11 червня, військові 110-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені генерал-хорунжого Марка Безручка показали ефектне відео знищення російського літака Су-25. Його збили зенітники, коли ворожа ціль залетіла в їхню зону відповідальності.

Відео з’явилось у фейсбуці 110-ї ОМБр. На ньому видно, як військові відстежують ворожу ціль та стріляють по ній.

"Козаки-зенітники 110 ОМБр знищили ще один Су-25 ворога. Пілоту недокраїни вистачило нахабності залетіти в зону відповідальності нашої бригади. Часу на те, щоб пошкодувати про свій нерозумний вчинок у нього було небагато — від моменту пуску ракети до моменту влучання в борт", — йдеться у повідомленні.

У відео з’являється один літак, слідом за ним — інший. Українські зенітники запускають ракету по ворожій цілі. Вона влучає у літак. Військові радіють і кричать: "Горить!".

Увага! У відео є нецензурна лексика!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 червня у Північній Осетії розбився російський літак Су-34. Він влетів у скелі під час навчань. Екіпаж загинув. На борту військового літака було лише двоє пілотів.

Вам може бути цікаво, що відомо про Су-34. Це порівняно новий літак, бо він на озброєнні у російської армії з 2014 року. Проте країна-терористка за останні два роки багато їх втратила.