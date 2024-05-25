"Сушкопад" продолжается: бойцы ВСУ уничтожили еще один российский самолет (видео)

Бойцы 110-й бригады продолжают охоту за российскими штурмовиками

Еще один российский самолет Су-25 сгорел в степях Донецкой области. На этот раз сбить штурмовик оккупантов смогли бойцы 110-й бригады.

Информацию об этом обнародовало командование ОСУВ "Хортица" в своем telegram-канале. Кроме того, там обнародовали видеозапись момента поражения.

"Сегодня воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжого Марка Безручко на Донецком направлении сбили очередной российский самолет Су-25. Еще один вражеский штурмовик Су-25 догорает в степях украинского Донбасса", — сказано в сообщении.

Как известно, Су-25 это старый советский штурмовик, который был принят на вооружение еще 1981 году и продолжает оставаться на вооружении большого количества стран, включая Украину. Примерная стоимость такой машины оценивается в 11 миллионов долларов, а всего у России до вторжения их было около 190 штук, однако по меньшей мере 31 из них были уничтожены украинскими военными.

Как сообщалось ранее, бойцы 110-й бригады за май продемонстрировали хорошие показатели в сокращении парка российских Су-25. Упомянутый выше самолет является уже седьмым, который их зенитчики приземлили в Донецкой области. Все эти самолеты были уничтожены на Авдеевском направлении.