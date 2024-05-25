"Сушкопад" продовжується: бійці ЗСУ знищили ще один російський літак (відео)

Бійці 110-ї бригади продовжують полювання за російськими штурмовиками

Ще один російський літак Су-25 згорів у степах на Донеччині. На цей раз збити штурмовик окупантів змогли бійці 110-ї бригади.

Інформацію про це оприлюднило командування ОСУВ "Хортиця" у своєму telegram-каналі. Крім того, там оприлюднили відеозапис поразки.

"Сьогодні, воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Су-25 це старий радянський штурмовик, який був ухвалений на озброєння ще 1981 року і продовжує залишатися на озброєнні великої кількості країн, включаючи Україну. Орієнтовна вартість такої машини оцінюється в 11 мільйонів доларів, а всього в Росії до вторгнення їх було близько 190 штук, проте щонайменше 31 з них було знищено українськими військовими.

Як повідомлялося раніше, бійці 110-ї бригади за травень продемонстрували добрі показники у скороченні парку російських Су-25. Згаданий вище літак є вже сьомим, який їх зенітники приземлили на Донеччині. Усі ці літаки було знищено на Авдіївському напрямку.