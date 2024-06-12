За ніч ППО України збила п’ять ракет і не лише: чим атакували росіяни

Після основної атаки було завдано удару балістичною ракетою 9м723 "Іскандер-М" по Одещині, пишуть моніторинги

У ніч на середу, 12 червня, росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА. Сили ППО збили п’ять ракет і 24 "шахеди".

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що всього росіяни за ніч запустили по Україні 30 засобів повітряного нападу. Пуски здійснювалися з території Росії та окупованого Криму.

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – РФ);

1 балістична ракета "Іскандер-М" (з території Криму);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинжал" (з повітряного простору Тамбовської обл. — РФ);

24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Було збито 29 ворожих цілей:

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинжал";

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

Моніторинги публікують орієнтовну карту руху крилатих/балістичних ракет та ударних БПЛА, які атакували Україну в ніч проти 12 червня. Основний напрямок удару – Київщина, Васильків.

Атака розпочалася о 23:30 із застосуванням "шахедів". Також росіяни підняли у небо бомбардувальники. Після основної атаки було завдано удару балістичною ракетою 9м723 "Іскандер-М" по Одещині.

Як повідомляв "Телеграф", близько 5 години ранку 12 червня пролунав вибух в Одесі. Моніторингові канали пишуть, що, за попередніми даними, росіяни вдарили по місту балістичною ракетою "Іскандер-М". Попередньо був "приліт".

Крім того, вранці в середу пролунали потужні вибухи у Києві. Росіяни намагалися атакувати місто ракетами "Кинджал" із літаків МіГ-31 та ракетами Х-101 з бомбардувальників Ту-95. Усі ворожі ракети були перехоплені протиповітряною обороною, також знищені ударні безпілотники, які намагалися атакувати місто.