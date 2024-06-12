У Києві вранці прогриміли сильні вибухи: росіяни атакували столицю ракетами (оновлено)

Столицю атакували ракетами "Кинжал" та Х-101

У Києві вранці 12 червня прогриміли потужні вибухи. Російські терористи намагалися атакувати місто ракетами "Кинжал" з літаків МіГ-31 та ракетами Х-101 з бомбардувальників Ту-95, по повітряним цілям спрацювала ППО.

04:50 За повідомленням Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки російських терористів руйнувань у столиці немає, постраждалих не зафіксовано. Усі ворожі ракети були перехоплені протиповітряною обороною, також знищено ударні безпілотники, які намагалися атакувати місто.

04:20 Чергові вибухи біля Києва та Василькова, знищено другу групу крилатих ракет. Біля столиці залишається тільки один російський безпілотник.

Нагадаємо, у Києві вранці 8 травня пролунали вибухи. Російські терористи атакували столицю крилатими ракетами Х-101, запущеними з бомбардувальників Ту-95МС. По російських ракетах спрацювала протиповітряна оборона.

У Голосіївському районі Києва, внаслідок ворожої ракетної атаки, виникла масштабна пожежа на території СТО. Як виявилось, РФ ударила по столиці крилатою ракетою, яку вдалося збити силам ППО.