В Киеве утром прогремели сильные взрывы: россияне атаковали столицу ракетами (обновляется)

Столицу атаковали ракетами "Кинжал" и Х-101.

В Киеве утром 12 июня прогремели мощные взрывы. Российские террористы пытались атаковать город ракетами "Кинжал" с самолетов МиГ-31 и ракетами Х-101 с бомбардировщиков Ту-95, по воздушным целям сработала ПВО.

04:20 Очередные взрывы возле Киева и Василькова, уничтожена вторая группа крылатых ракет. Около столицы остается только один российский беспилотник.

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Напомним, в Киеве утром 8 мая раздались взрывы. Российские террористы атаковали столицу крылатыми ракетами Х-101, запущенными из бомбардировщиков Ту-95МС. По российским ракетам сработала противовоздушная оборона.

В Голосеевском районе Киева, в результате вражеской ракетной атаки, возник масштабный пожар на территории СТО. Как оказалось, РФ ударила по столице крылатой ракетой, которую удалось сбить силам ПВО.