Росіяни "шахедами" вдарили по Дніпропетровщині: постраждала родина, пошкоджено будинки (фото)

Поранення отримали мешканці Синельниківського району

Вночі в середу, 12 червня, росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами". Над Дніпропетровською областю працювала ППО, збивши 11 ворожих "шахедів". На жаль, є постраждалі та руйнування.

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, по чотири ворожі безпілотники збили в Новомосковському та Синельниківському районах. Інші були знищені в Дніпровському, Павлоградському та Кам’янському.

"На жаль, атака окупантів не пройшла і без наслідків. На Синельниківщині постраждала сім’я. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років і жінки 40 років – різані рани. Їм надали медичну допомогу, лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені 9 приватних будинків", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Крім того, увечері та під ранок ворог бив по Нікополю "шахедами" і обстрілював місто з артилерії. На щастя обійшлося без постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", близько 5 години ранку 12 червня пролунав вибух в Одесі. Моніторингові канали пишуть, що, за попередніми даними, росіяни вдарили по місту балістичною ракетою "Іскандер-М". Попередньо був "приліт".

Крім того, вранці в середу пролунали потужні вибухи у Києві. Росіяни намагалися атакувати місто ракетами "Кинджал" із літаків МіГ-31 та ракетами Х-101 з бомбардувальників Ту-95. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки російських терористів руйнувань у столиці немає, постраждалих не зафіксовано. Усі ворожі ракети були перехоплені протиповітряною обороною, також знищені ударні безпілотники, які намагалися атакувати місто.