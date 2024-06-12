Россияне "шахедами" ударили по Днепропетровщине: пострадала семья, повреждены дома (фото)

Ранения получили жители Синельниковского района

Ночью в среду, 12 июня, россияне атаковали Украину ракетами и "шахедами". Над Днепропетровской областью работала ПВО, сбив 11 вражеских "шахедов". К сожалению, есть пострадавшие и разрушения.

Как уточнил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по четыре вражеских беспилотника сбили в Новомосковском и Синельниковском районах. Остальные были уничтожены в Днепровском, Павлоградском и Каменском.

"К сожалению, атака оккупантов не прошла и без последствий. На Синельниковщине пострадала семья. У 13-летнего мальчика – острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет – резаные раны. Им оказали медпомощь, будут лечиться амбулаторно. Повреждены 9 частных домов", — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, вечером и под утро враг бил по Никополю "шахедами" и обстреливал город из артиллерии. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", около 5 часов утра 12 июня прогремел взрыв в Одессе. Мониторинговые каналы пишут, что, по предварительным данным, россияне ударили по городу баллистической ракетой "Искандер-М". Предварительно, был "прилет".

Кроме того, утром в среду прогремели мощные взрывы в Киеве. Россияне пытались атаковать город ракетами "Кинжал" с самолетов МиГ-31 и ракетами Х-101 с бомбардировщиков Ту-95. По сообщению Киевской городской военной администрации, в результате атаки российских террористов разрушений в столице нет, пострадавшие не зафиксированы. Все вражеские ракеты были перехвачены противовоздушной обороной, также уничтожены ударные беспилотники, пытавшиеся атаковать город.