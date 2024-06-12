В Одессе с утра прогремел мощный взрыв: что известно на этот момент

Официальных данных об атаке пока нет

Рано утром в среду, 12 июня, россияне атаковали Украину ракетами и шахедами. Около 5 часов утра взрыв прогремел в Одессе, в это время была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило "Суспільне Одеса". Глава Одесской ОВА Олег Кипер в 5:02 призвал жителей находиться в безопасных местах.

"Одесса и район, будьте в укрытиях отбоя воздушной тревоги! Ракетная опасность!", — написал он в своем Telegram-канале.

Отбой воздушной тревоге в Одесской области дали в 5:24. Мониторинговые каналы пишут, что, по предварительным данным, россияне ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М". Издание "Думская" сообщило, что предварительно, был "прилет".

Напомним, российские террористы в ночь на 12 июня запустили по Украине ракеты Х-101 с самолетов Ту-95. Ракеты запускали четыре бомбардировщика (три из авиабазы ​​"Оленья", один из "Энгельс-2") из пусковых рубежей вблизи города Энгельс. Также по Украине били ракетами самолеты МиГ-31.

Как сообщал "Телеграф", утром 12 июня прогремели мощные взрывы в Киеве. Россияне пытались атаковать город ракетами "Кинжал" с самолетов МиГ-31 и ракетами Х-101 с бомбардировщиков Ту-95. По сообщению Киевской городской военной администрации, в результате атаки российских террористов разрушений в столице нет, пострадавшие не зафиксированы. Все вражеские ракеты были перехвачены противовоздушной обороной, также уничтожены ударные беспилотники, пытавшиеся атаковать город.