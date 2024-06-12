Байден согласился на передачу Украине полноценной батареи Patriot: СМИ сообщили детали

Украине передадут одну из расположенных в Польше американских батарей Patriot

После ряда встреч и переговоров, президент США Джозеф Байден согласился отправить в Украину еще одну полноценную батарею американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это будет уже вторая батарея, переданная Украине Соединенными штатами.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные источники среди администрации США и Пентагона. Решение о передаче батареи уже принято окончательно.

"Решение господина Байдена было принято на прошлой неделе после ряда встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить неотложные потребности Украины в усилении противовоздушной обороны, не ставя под угрозу боеготовность США", – говорится в сообщении.

При этом известно, что батарея прибудет не из США. Украине передадут одну из расположенных в Польше американских батарей Patriot. Ее могут развернуть на фронте в течение нескольких дней в зависимости от технического состояния, потребности в обслуживании или модификации.

"Представители администрации надеются, что развертывание еще одной американской системы Patriot подтолкнет союзников сделать то же самое", – резюмировало издание.

Как сообщалось ранее, на днях положительное решение по усилению украинского ПВО приняла Италия. Рим намерен передать Украине вторую батарею зенитного комплекса SAMP/T. Этот новый ЗРК способен эффективно сбивать даже баллистические ракеты.

Украина в скором времени получит третью батарею систем ПВО Patriot от Германии. Кроме того, дополнительные системы могут поступить и из других стран. Также в ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины. Это касается новых поставок систем противовоздушной обороны (ПВО).