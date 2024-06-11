Больше Patriot и ракет: Зеленский в Берлине озвучил позитивные новости о ПВО для Украины

Украина получит дополнительный возможности по защите неба

Украина вскоре получит третью батарею систем ПВО Patriot от Германии. Кроме того дополнительные системы могут поступить и из других стран.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Фрагментом выступления поделился спикер президента Сергей Никифоров в соцсети Instagram.

В частности Писториус сообщил, что вместе с дополнительной батареей Patriot Берлин вместе с союзниками передаст 100 боеприпасов к ней. При этом 32 из них уже в Украине, а остальные приедут в ближайшие недели.

По словам Зеленского, работы по передаче дополнительных систем идут как с США, так и с "некоторыми европейскими партнерами".

"В ближайшее время ожидаем позитивного результата от партнеров по поставкам еще 2-3 систем ПВО Украине", — сказал Зеленский, но не стал уточнять, кто поставит остальные установки.

Как сообщалось ранее, на днях положительное решение относительно усиления украинской ПВО приняла Италия. Рим намерен передать Украине вторую батарею зенитного комплекса SAMP/T. Этот новейший ЗРК способен эффективно сбивать даже баллистические ракеты.