Война — день 840: оккупанты замедлились на Харьковщине, но продолжают ночной воздушный террор

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на нескольких направлениях продолжает оставаться напряженной, в частности на Покровском направлении (Донецкая область) россияне продолжают особенно сильно давить в районе Новоалександровки. Помимо того, оккупанты уже начали заявлять, что в районе Часового Яра смогли захватить село Ивановское, однако в ВСУ эту информацию опровергают. Кроме того поступление западной военной помощи существенно замедлило россиян в Харьковской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 12 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Запорожской области зафиксирована группа БПЛА, которая движется в сторону Днепропетровской области. Кроме того, в сети появилась пока непроверенная информация о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков.

А о том, что происходило 9 июня, читайте по ссылке: Война — день 837: россияне несут рекордные потери, но продолжают прорываться на ряде направлений

О новостях и событиях 10 июня мы рассказывали здесь: Война — день 838: россияне ослабили наступление на Харьковщине, но активировались в других местах

С ситуацией в Украине за 11 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 839: россияне "раскачивают" Сумщину и давят в Донецкой области