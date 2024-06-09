Война — день 837: россияне несут рекордные потери, но продолжают прорываться на ряде направлений

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают атаковать на ряде направлений в Донецкой области, где они пытаются прорваться к Часовому Яру, при этом их давление на Харьковском направлении ослабевает, чем успешно пользуются ВСУ. В целом и на Западе и в Украине отмечают, что россиянам не хватает времени на реализацию своих планов в Харьковской области, поскольку поставки оружия от союзников увеличиваются, а с ними и возможности украинских сил. Это также приводит к тому, что россияне несут рекордные потери на фронте и вынуждены пускать в бой устаревшую технику.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 9 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В течение дня субботы, 8 июня, российские захватчики совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области зафиксировано 59 взрывов на территории ряда общин.

А о том, что происходило 6 июня, читайте по ссылке: Война – день 834: годовщина подрыва Каховской ГЭС и уточнение от Байдена по ударам по России

О новостях и событиях 7 июня мы рассказывали здесь: Война – день 835: Еврокомиссия рекомендовала Украину в ЕС, а США выделили большой пакет помощи

С ситуацией в Украине за 8 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 836: мир объединяется вокруг Украины, а россияне усиливают провокации