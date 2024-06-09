В Харькове раздались мощные взрывы: что известно

Местные власти пока не прокомментировали взрывы в городе

В воскресенье, 9 июня, в Харькове раздались взрывы. По предварительным данным, оккупанты обстреляли город КАБами, попав в жилую застройку города.

Об этом сообщили в Национальной полиции Харьковской области. Там призвали жителей не покидать укрытие.

"Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102", — обратились правоохранители к жителям города.

Городские Telegram-каналы сообщили о минимум трех взрывах, которые слышали в городе около 17:10.

За несколько минут до взрывов мониторинговый канал сообщил о запуске КАБ со стороны России. Это подтверждалось и в воздушных силах Украины. Местные власти пока не прокомментировали взрывы в городе.

Харьковский мэр прокомментировал взрывы в городе. Он заявил, что есть прилет по району частной жилой застройки Харькова. Повреждены несколько домов. О возможных жертвах и пострадавших информация уточняется.

Ранее "Телеграф" писал, что постпред Украины в ООН объяснил, почему россияне избивают по Харькову. Также рассказывали, что, несмотря на то, что опасность быстрого наступления российских террористов на Харьков прошла, второй по величине украинский город остается объектом внимания российского диктатора Владимира Путина. Похоже, российский террористический режим планирует широкомасштабный террор против города , пытаясь сделать Харьков непригодным к жизни.