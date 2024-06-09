У Харкові пролунали потужні вибухи: що відомо

Місцева влада поки не прокоментувала вибухи в місті

У неділю, 9 червня, у Харкові пролунали вибухи. За попередніми даними, окупанти обстріляли місто КАБами, поціливши у житлову забудову міста.

Про це повідомили у Національній поліції Харківщини. Там закликали мешканців не покидати укриття.

"Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", — звернулися правоохоронці до жителів міста.

Міські Telegram-канали повідомили про щонайменше три вибухи, які чули в місті близько 17:10.

За кілька хвилин до вибухів моніторинговий канал повідомив про запуск КАБів з боку росії. Це підтверджувалось і в Повітряних силах України. Харківський міський голова прокоментував вибухи в місті. Він заявив, що є приліт по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється.

Раніше "Телеграф" писав, що постпред України в ООН пояснив, чому росіяни б'ють по Харкову. Також розповідали, що попри те, що небезпека швидкого наступу російських терористів на Харків минула, друге за величиною українське місто залишається об'єктом уваги російського диктатора Володимира Путіна. Схоже, російський терористичний режим планує широкомасштабний терор проти міста, намагаючись зробити Харків непридатним до життя.