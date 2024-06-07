У травні Харків "тривожився" 500 годин: Терехов розповів, як захистити місто

Потрібно захистити місто, щоб уникнути трагедій

Харків, місто яке росіяни регулярно атакують ракетами, потребує сучасної системи протиповітряної оборони. Це допомогло б уникнути масових трагедій, одна з яких сталась у травні, коли Росія поцілила в будівельний гіпермаркет "Епіцентр".

Про це сказав міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі "Ми-Україна". Він зауважив, що місто постійно перебуває під загрозою і чує сирену величезну кількість годин за місяць.

"Перш за все хочу сказати, що нам бракує дійсно сучасної системи протиповітряної оборони. Про це ми неодноразово казали, і наш президент каже на всіх рівнях", — заявив Ігор Терехов.

Мер Харкова наголосив на потребі міста у цих системах, щоб можна було уникнути жахів, які сталися у травні, коли внаслідок прильотів і вибухів загинуло та було поранено багато людей.

Водночас Терехов розповів, наскільки критична ситуація, з огляду на сигнал повітряної тривоги, який у місті чути регулярно.

"За травень місяць ми мали повітряних тривог 500 годин. Ви розумієте, скільки це? Це жахливо", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" писав, що попри те, що небезпека швидкого наступу російських терористів на Харків минула, друге за величиною українське місто залишається об'єктом уваги російського диктатора Володимира Путіна. Схоже, російський терористичний режим планує широкомасштабний терор проти міста, намагаючись зробити Харків непридатним до життя.