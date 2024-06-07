В мае Харьков "тревожился" 500 часов: Терехов рассказал, как защитить город

Нужно защитить город во избежание трагедий

Харьков, город, который россияне регулярно атакуют ракетами, нуждается в современной системе противовоздушной обороны. Это помогло бы избежать массовых трагедий, одна из которых произошла в мае, когда Россия попала в строительный гипермаркет "Эпицентр".

Об этом сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире "Мы-Украина". Он отметил, что город постоянно находится под угрозой и слышит сирену огромное количество часов в месяц.

"Прежде всего, хочу сказать, что нам не хватает действительно современной системы противовоздушной обороны. Об этом мы неоднократно говорили, и наш президент говорит на всех уровнях", — заявил Игорь Терехов.

Мэр Харькова отметил потребность города в этих системах, чтобы можно было избежать ужасов, которые произошли в мае, когда в результате прилетов и взрывов погибли и были ранены многие люди.

В то же время Терехов рассказал, насколько критическая ситуация, исходя из сигнала воздушной тревоги, который в городе слышен регулярно.

"За май месяц у нас было воздушных тревог 500 часов. Вы понимаете, сколько это? Это ужасно", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на то, что опасность быстрого наступления российских террористов на Харьков прошла, второй по величине украинский город остается объектом внимания российского диктатора Владимира Путина. Похоже, российский террористический режим планирует широкомасштабный террор против города, пытаясь сделать Харьков непригодным к жизни.