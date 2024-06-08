"Стерти з лиця землі": постпред України в ООН пояснив, чому росіяни так б'ють по Харкову

Російські окупанти публічно погрожували стерти Харків з лиця землі

Російський терористичний режим ненавидить Харків через те, що десять років тому місцеві мешканці зірвали у місті російський сценарій проголошення "народної республіки", як у Донецьку та Луганську. Цю "глибоку неприязнь" демонструють як російські офіційні особи, так і пропагандисти РФ, і саме через це місто так сильно обстрілюють.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки 7 червня, передає "Укрінформ". Кислиця нагадав, що десять років тому терористи завозили до Харкова цілі автобуси російських "туристів" з Бєлгородської області.

"Їм відводилася роль "місцевих протестувальників", які мали стати рушійною силою для відокремлення Харкова від решти України. Ці спроби були відбиті як українською владою, так і місцевими жителями, й конфлікту, який Росія змогла розпалити на Донбасі, в Харкові вдалося запобігти", – сказав він.

Провал спроби захоплення Харкова, що у 2014 році, що у 2022 році, викликав глибоку ненависть до міста у російського керівництва. Росіяни неодноразово погрожували "стерти Харків з лиця землі"; власне, саме це вони зараз і роблять. Невелика відстань від кордону – 30 кілометрів – робить Харків вразливим до ударів ракетами "Іскандер", північнокорейськими KN-23, С-300 та керованими авіабомбами.

"У травні російські війська завдали 76 авіаударів по Харкову, що втричі більше, ніж у квітні. Повітряна тривога в місті у травні тривала 474 години 55 хвилин. Це 15 годин на добу", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що попри те, що небезпека швидкого наступу російських терористів на Харків минула, друге за величиною українське місто залишається об'єктом уваги російського диктатора Володимира Путіна. Схоже, російський терористичний режим планує широкомасштабний терор проти міста, намагаючись зробити Харків непридатним до життя.

Нагадаємо, що останнім часом російські терористи регулярно обстрілюють Харків. 25 травня російські окупанти завдали ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. На місці події сталася масштабна пожежа. Внаслідок атаки загинули 18 людей. "Телеграф" публікував ексклюзивний фоторепортаж з місця прильоту по "Епіцентру" у Харкові.