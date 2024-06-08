"Стереть с лица земли": постпред Украины в ООН объяснил, почему россияне так бьют по Харькову

Российские оккупанты публично угрожали стереть Харьков с лица земли

Российский террористический режим ненавидит Харьков из-за того, что десять лет назад местные жители сорвали в городе российский сценарий провозглашения "народной республики", как в Донецке и Луганске. Эту "глубокую неприязнь" демонстрируют как российские официальные лица, так и пропагандисты РФ, и именно поэтому город так сильно обстреливают.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза 7 июня, передает "Укринформ". Кислица напомнил, что десять лет назад террористы ввозили в Харьков целые автобусы российских "туристов" из Белгородской области.

"Им отводилась роль "местных протестующих", которые должны были стать движущей силой для отделения Харькова от остальной Украины. Эти попытки были отражены как украинскими властями, так и местными жителями, и конфликт, который Россия смогла разжечь на Донбассе, в Харькове удалось предотвратить", – сказал он.

Провал попытки захвата Харькова что в 2014 году, что в 2022 году, вызвал глубокую ненависть к городу у российского руководства. Россияне неоднократно угрожали "стереть Харьков с лица земли"; собственно, именно это они сейчас и делают. Небольшое расстояние от границы – 30 километров – делает Харьков уязвимым к ударам ракетами "Искандер", северокорейскими KN-23, С-300 и управляемыми авиабомбами.

"В мае российские войска нанесли 76 авиаударов по Харькову, что в три раза больше, чем в апреле. Воздушная тревога в городе в мае длилась 474 часа 55 минут. Это 15 часов в сутки", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что несмотря на то, что опасность быстрого наступления российских террористов в Харьков прошла, второй по величине украинский город остается объектом внимания российского диктатора Владимира Путина. Похоже, российский террористический режим планирует широкомасштабный террор против города, пытаясь сделать Харьков непригодным к жизни.

Напомним, что последнее время российские террористы регулярно обстреливают Харьков. 25 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. На месте происшествия произошел масштабный пожар. В результате атаки погибли 18 человек. "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж с места прилета по "Эпицентру" в Харькове.