"Понадобятся годы на восстановление": на Западе оценили потери России после наступления на Харьковщину

Шансы на победу РФ существенно уменьшились из-за последних событий

Россия терпит огромные потери в боях за Харьковщину, где недавно Вооруженные силы Украины (ВСУ) контратаковали и отбили некоторые территории. Оккупационные войска теряют много людей и техники, а на восстановление армии к уровню 2022 года понадобятся годы.

Украинская армия дала мощный отпор врагу благодаря западной помощи и разрешению на удары по военным объектам на территории России. Об этом пишет Express.

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Россия несет огромные потери

Минобороны РФ недавно заявило, что смогло захватить половину Волчанска в Харьковской области. Но за это Россия дорого заплатила огромными потерями в живой силе и технике. К тому же, часть территорий ВСУ отбили после подкрепления в виде военной помощи от Запада.

Старший аналитик Международного института стратегических исследований Бен Барри рассказал, что шансы РФ на победу в этом году существенно снизились. России понадобятся годы, чтобы восстановить армию до уровня, который был до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"Возможно, у России есть наибольшее количество солдат, но много их первоклассной брони, транспортные средства были уничтожены, и понадобятся годы, чтобы восстановить армию до уровня 2022 года", ― сказал Барри.

В декабре 2023 года официальные лица США заявили, что потери РФ в Украине составляют около 315 тысяч. Это около 90% тех сил, которые зашли в Украину в феврале 2022-го.

По данным Министерства Великобритании, потери России в мае составили в среднем 1200 человек в день. Значительную часть составляют военные, принимавшие участие в наступлении на Харьковскую область. Однако российская армия быстро восполняет пробелы благодаря большому количеству населения и скрытой мобилизации.

Напомним, с 10 мая российские войска начали повторно наступать на Харьковщину. ВСУ встретили их огнем. Планы врага не являлись секретом для военного руководства, поэтому наступление россиян остановили. В настоящее время продолжаются бои в Харьковской области.

Ситуация в Харьковской области по состоянию на 9 июня 2024 года

Российский диктатор сделал дерзкое заявление о наступлении. Он сказал, что хочет сделать санитарную зону на границе.

Ранее "Телеграф" сообщал о потерях россиян в технике за май 2024 года. Есть вероятность, что оккупационным войскам придется снимать танки с памятников.