"Скоро начнут снимать танки с памятников": майские потери техники россиян на фронте бьют рекорды

К концу июня Россия может потерять до 450 танков

В течение мая потери россиян на фронте в Украине колоссально выросли до 390 единиц техники. Это по меньшей мере в три раза больше, чем в начале войны и чем захватчики могут изготовить.

Если эти темпы не замедлятся, то к концу года им придется отправить на фронт танки из памятников. Об этом пишет Deence 24.

Отмечается, что о колоссальности потерь говорит также и скудный арсенал на параде в Москве 9 мая. Ежемесячно украинская армия уничтожает российскую технику, и цифра потерь растет стремительно. Поэтому вполне может наступить момент, когда военной техники в России просто не будет. На такое мнение экспертов наталкивает и то, что никого уже не удивляют устаревшие танки Т-54 и Т-55 на фронте. Однако были замечены и более старые модели транспортников МТ-ЛБ и БТР-50.

Применение захватчиками такого старого вооружения может быть сигналом развала русских бронетанковых и механизированных войск, вынужденных отправлять на войну технику из все более "глубоких" постсоветских складов.

Компенсировать потери Россия может либо изготовив новые танки и транспортеры, либо сняв их с военных складов и приведя в подходящее для использования состояние. Однако в обоих случаях эти возможности очень ограничены.

С марта по май 2024 года россияне потеряли 390 танков в месяц. Эти цифры выросли на 70% по сравнению с первыми двумя годами войны, когда захватчики теряли "всего" 270 таких боевых машин каждые 30 дней. И если раньше российская армия сокращалась на 150 танков в месяц, то есть на 4 батальона, то с марта это сокращение ускорилось до 260 танков.

В то же время, нет признаков того, что ситуация улучшится и в июне 2024 года. За первые три дня лета украинцы уничтожили 45 танков, поэтому при таких темпах Россия потеряла бы до 450 танков к концу июня.

По данным аналитиков, годовое производство танков в России не превышает 390 единиц, а с февраля 2022 по декабрь 2023 в ВС РФ было поставлено не более 780 таких машин. И точно не больше 2000, как указывал Кремль.

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