Путину не хватает времени, окно для прорыва России на фронте сужается: Вloomberg назвал причину

Украинская армия получает все больше вооружений

В течение нескольких месяцев российская армия добилась лишь ограниченных успехов на поле боя в Украине, хотя украинской армии не хватает оружия и боеприпасов. Это становится все более серьезной проблемой для президента РФ Владимира Путина, поскольку его военное преимущество начинает исчезать.

Как пишет Вloomberg, сейчас, когда Киев получает оружия на миллиарды долларов от своих американских и европейских союзников, окно для российского прорыва сужается. Это происходит несмотря на активные удары России по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Отмечается, что попытка России открыть новый фронт на северо-востоке Украины, в Харьковской области, "похоже, уже зашла в тупик". Путин так и не достиг своей цели по созданию буферной зоны вдоль границы.

На востоке Украины после взятия Авдеевки российские войска продвинулись очень незначительно. Они уже несколько недель пытаются захватить ключевой населенный пункт Часов Яр на востоке Донецкой области.

Издание приводит слова главы московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухова, который заявил, что стратегия РФ по истощения сил Украины "очень дорога и кровава для самой российской армии". Он добавил, что "это может привести к чрезмерному истощению сил российской стороны, что, в свою очередь, дает украинцам шанс контратаковать".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в то время как Россия усиливает атаки на нескольких точках вдоль линии фронта, у Украины есть шансы изменить ситуацию в свою пользу. Хотя в связи с задержкой поставок вооружения война по большей части зашла в тупик, на фоне возобновления поставок, баланс огневой мощи на поле боя начинает меняться.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что "Украина оказалась в глубокой яме из-за задержки" с отправкой американского вооружения, "и они откапываются из этой ямы". Он добавил, что "мы видели, как они выдержали российское нападение", и что значение имело и "оружие, прибывшее на поле боя в больших масштабах и количествах за последние несколько дней и недель".

Страны Европейского Союза также наращивают помощь и поставки оружия, чтобы поддержать Киев. Это происходит несмотря на то, что дружественное России правительство Венгрии продолжает блокировать миллиарды евро в рамках более широкой военной поддержки.

Старший научный сотрудник по наземным войнам в лондонском Международном институте стратегических исследований считает, что перспективы победы России в этом году значительно снизились в результате возобновления поставок оружия и помощи Украине. Хотя у России большое количество солдат, много ее первоклассной бронетехники уничтожено и РФ потребуются годы, чтобы восстановить свою армию до уровня 2022 года, уверен он.

Как сообщал "Телеграф", в течение последних дней ВСУ удалось отбить у россиян еще несколько кварталов Волчанска Харьковской области. Наши воины оттеснили оккупантов из центральной части города.