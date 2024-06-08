Россияне могут быть под Киевом в ноябре следующего года. Французский генерал назвал способ победить РФ

Французский генерал считает, что сейчас главное помочь Украине выстоять и не потерять новые территории

Во Франции признали, что помощь от союзников приходит в Украину слишком медленно. Необходимо согласовать сроки поставок, чтобы не дать России выиграть на поле боя.

Об этом заявил бывший директор Военной школы, профессор военной стратегии Sciences Po и HEC генерал Винсент Депорт, передает francetvinfo. Он подчеркнул, что крайне важно помочь Украине сейчас удержать свои позиции.

"Нам необходимо совместное планирование между украинцами и Западом относительно прибытия оружия и действий, которые необходимо предпринять", — сказал французский генерал.

Он добавил, что если помощь и дальше продолжит так медленно поступать в Украину, то нет гарантий, что Россия не захватит новые территории. Украина и союзники должны выработать совместную стратегию обороны и придерживаться ее.

"Ни один серьезный военный специалист не может гарантировать, что в ноябре следующего года русские не будут под Киевом... Запад постоянно находится в реакции, а не в действиях. Мы должны перейти к стратегии. Предоставление оружия, расширение номенклатуры вооружений — это не стратегия", — отмечает генерал Винсент Депорт.

По его словам, стратегия заключается в том, чтобы союзники определили свои реальные возможности и уже исходя из этого нужно выстраивать военные действия.

"Что возможно сегодня, так это не мечтать о возвращении утраченных земель, это невозможно немедленно, но мы должны обеспечить, чтобы украинская армия выстояла, а затем стала сдерживающей силой, чтобы показать президенту Путину, что он может больше потерять, чем получить, продолжая свою агрессию", — объясняет Винсент Депорт.

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