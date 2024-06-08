Росіяни можуть бути під Києвом у листопаді наступного року. Французький генерал назвав спосіб перемогти РФ

Французький генерал вважає, що зараз головне допомогти Україні вистояти та не втратити нові території

У Франції визнали, що допомога від союзників надходить в Україну надто повільно. Необхідно узгодити терміни постачання, щоб не дати Росії виграти на полі бою.

Про це заявив колишній директор Військової школи, професор військової стратегії Sciences Po та HEC генерал Вінсент Депорт, передає. Він наголосив, що вкрай важливо допомогти Україні зараз утримати свої позиції.

"Нам необхідне спільне планування між українцями та Заходом щодо прибуття зброї та дій, які необхідно вжити", — сказав французький генерал.

Він додав, що якщо допомога й надалі продовжуватиме так повільно поступати в Україну, то немає гарантій, що Росія не захопить нові території. Україна та союзники мають виробити спільну стратегію оборони та дотримуватись її.

"Жоден серйозний військовий фахівець не може гарантувати, що в листопаді наступного року росіяни не будуть під Києвом… Захід постійно перебуває в реакції, а не в діях. Ми повинні перейти до стратегії. Надання зброї, розширення номенклатури озброєнь — це не стратегія", — зазначає генерал Вінсент Депорт.

За його словами, стратегія полягає в тому, щоб союзники визначили свої реальні можливості й вже, виходячи з цього, потрібно вибудовувати військові дії.

"Що можливо сьогодні, то це не мріяти про повернення втрачених земель, це неможливо негайно, але ми маємо забезпечити, щоб українська армія вистояла, а потім стала стримувальною силою, щоб показати президенту Путіну, що він може більше втратити, ніж отримати, продовжуючи свою агресію", — пояснює Вінсент Депорт.

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