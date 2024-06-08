Задумка россиян провалилась: Зеленский рассказал, что происходит на Харьковском направлении

Наиболее сложная ситуация наблюдается на другом участке фронта

Россияне не смогли реализовать свои планы на Харьковском направлении. Уже сейчас понятно, что этот участок фронта был усилен и прорыва там не произойдет.

Об этом рассказал в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по этому вопросу.

"Весомый результат – то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят на нашу землю и терроризируют Харьковщину", — сказал он.

По его словам, Харьковское направление было укреплено и его будут укреплять в дальнейшем. Также он отметил, что наиболее сложной ситуация остается на донецких направлениях.

Согласно данным вечерней сводки Генштаба, за текущие сутки на фронте произошло 67 столкновений, из которых больше половины на Кураховском и Покровском направлениях. В частности лишь на последнем было зафиксировано 27 боестолкновений.

"Подтвержденные потери противника на направлении в настоящее время составляют безвозвратными 134 человека, еще 175 российских оккупантов ранены. Уничтожены четыре артсистемы и четыре автомобиля. Поврежден танк, миномет и семь вражеских автомобилей", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в течение последних дней ВСУ удалось отбить у россиян еще несколько кварталов Волчанска Харьковской области. Наши воины оттеснили оккупантов из центральной части города.