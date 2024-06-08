Задумка росіян провалилася: Зеленський розповів, що відбувається на Харківському напрямку

Найбільш складна ситуація спостерігається на іншій ділянці фронту

Росіяни не змогли реалізувати свої плани на Харківському напрямку. Вже зараз зрозуміло, що ця ділянка фронту була посилена і прориву там не станеться.

Про це розповів у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський. За його словами, він провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським з цього питання.

"Важливий результат — те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які входять на нашу землю і тероризують Харківщину", — сказав він.

За його словами, Харківський напрямок був укріплений і його зміцнюватимуть надалі. Також він зазначив, що найбільш складною ситуація залишається на донецьких напрямках.

За даними вечірнього зведення Генштабу, за поточну добу на фронті сталося 67 зіткнень, з яких більш ніж половина на Курахівському та Покровському напрямках. Зокрема лише на останньому було зафіксовано 27 бойових зіткнень.

"Підтверджені втрати противника на напрямі нині становлять безповоротними 134 особи, ще 175 російських окупантів поранено. Знищено чотири артсистеми та чотири автомобілі. Пошкоджено танк, міномет і сім ворожих автомобілів", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, протягом останніх днів ЗСУ вдалося відбити у росіян ще кілька кварталів Волчанська Харківської області. Наші воїни відтіснили окупантів із центральної частини міста.