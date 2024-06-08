Росіяни перекидають резерви, а ЗСУ нищать їх техніку: що сьогодні відбувається на Харківському та Донецькому напрямках (карта)

Ворог перейшов до тактики виставлення "загороджувальних загонів"

На Харківському напрямку продовжуються запеклі бої, зокрема у Вовчанську, до якого російська армія перекидає додаткові сили. Водночас на Торецькому напрямку на Донеччині ЗСУ знищили ворожий САУ "Тюльпан".

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону. За його словами, загарбники не полишають надій захопити Вовчанськ.

"Є така інформація, що противник продовжує нарощувати угрупування своїх військ шляхом перекидання як додаткових полків і бригад з інших напрямків, так і намагається переміщувати підрозділи в районі лінії нашого держкордону і залучати повітряно-десантні війська РФ – 11, 44 армійських корпусів", – розповів військовий.

Вовчанськ на мапі

Він зауважив, що російська армія для підтримки своїх дій дотримується тактики виставлення "загороджувальних загонів" з підрозділів "Ахмат". Задля здійснення наступу на Харківщині окупанти вже намагаються перекидати війська з території Херсонщини. Основна з причин такого рішення — значні втрати.

Також ворог продовжує застосовувати важку техніку на всіх напрямках, але українська армія нищить її за будь-якої нагоди. Так, на Торецькому напрямку ЗСУ знищили "цікаву" САУ "Тюльпан", а поблизу Роздолівки та Іванівського було знищено ще по дві САУ.

Торецький напрямок на мапі

Іванівський напрямок

Розділівка на карті

САУ "Тюльпан"

Нагадаємо, що травневі втрати техніки росіян на фронті б’ють рекорди. За словами аналітиків, якщо ці темпи не сповільняться, то наприкінці року їм доведеться відправити на фронт танки з пам’ятників.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни можуть бути під Києвом у листопаді наступного року.