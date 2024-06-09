Исторический день: Украина нанесла первый авиаудар по территории России

Попали точно в цель

Сегодня, 9 июня, Украина впервые нанесла удар по России с помощью военного самолета. Речь идет о попадании по российскому командному пункту в Белгородской области. Зафиксированные на видео последствия попадания, черный дым и крики местных быстро разлетелись по сети.

О применении военного самолета для удара по территории РФ сообщило издание SkyNews. В новости журналисты ссылаются на слова источника в ВСУ.

"Миссия ВВС Украины (ВСУ) нанесла удар по российскому командному пункту в Белгороде. Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, доставленный с воздуха по цели в России", — говорится в сообщении.

Источник издания не сообщил о том, какой именно тип боеприпасов использовался во время атаки и было ли это западное оружие. Однако начальник авиации Командования ВВС Украины Сергей Голубцов рассказал, что это были французские бомбы, интегрированные под Су-25 ВВС Украины.

Заметим, что Украина уже давно эффективно использует разные ударные беспилотники, чтобы бить по российским военным целям на территории РФ. Однако удар с военного самолета был нанесен впервые.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что Украина получила разрешение на ограниченное использование американского оружия по территории России. Вместе с этим Париж разрешил Украине избивать своими ракетами по РФ. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал союзников разрешить Украине избивать по территории России.