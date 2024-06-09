Історичний день: Україна завдала першого авіаудару по території Росії

Влучили точно в ціль

Сьогодні, 9 червня, Україна вперше завдала удару по Росії за допомогою військового літака. Мова про влучання по російському командному пункті в Бєлгородській області. Зафільмовані наслідки влучання, чорний дим та крики місцевих швидко розлетілися мережею.

Про застосування військового літака для удару по території РФ повідомило видання SkyNews. У новині журналісти посилаються на слова джерела у ЗСУ.

"Місія ВПС України (ЗСУ) завдала удару по російському командному пункту в Бєлгороді. Хоча оцінка шкоди ще триває, підтверджено, що це було пряме влучення. Це перший боєприпас ЗСУ, доставлений з повітря по цілі в Росії", — йдеться в повідомленні.

Джерело видання не повідомило про те, який саме тип боєприпасів використовувався під час атаки й чи була це саме західна зброя. Проте начальник авіації Командування ВПС України Сергій Голубцов розповів, що це були французькі бомби, інтегровані під Су-25 ВПС України.

Зауважимо, що Україна вже давно ефективно використовує різні ударні безпілотники, щоб бити по російським військовим цілям на території РФ. Проте удар з військового літака було здійснено вперше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна отримала дозвіл на обмежене використання американської зброї по території Росії. Разом з цим Париж дозволив Україні бити своїми ракетами по РФ. Раніше президент Франції Емманюель Макрон закликав союзників дозволити України бити по території Росії.