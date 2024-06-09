Війна — день 837: росіяни зазнають рекордних втрат, але продовжують прориватися на ряді напрямків

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують атакувати на низці напрямків на Донеччині, де вони намагаються прорватися до Часового Яру, при цьому їх тиск на Харківському напрямку слабшає, чим успішно користуються ЗСУ. Загалом і на Заході, і в Україні зазначають, що росіянам не вистачає часу на реалізацію своїх планів у Харківській області, оскільки постачання зброї від союзників збільшується, а з ними й можливості українських сил. Це також призводить до того, що росіяни зазнають рекордних втрат на фронті та змушені пускати в бій застарілу техніку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 9 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Протягом дня суботи, 8 червня, російські загарбники здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом в області зафіксовано 59 вибухів на території низки громад.

А про те, що відбувалося 6 червня, читайте за посиланням: Війна – день 834: річниця підриву Каховської ГЕС та уточнення від Байдена щодо ударів по Росії

Про новини та події 7 червня ми розповідали тут: Війна – день 835: Єврокомісія рекомендувала Україну в ЄС, а США виділили великий пакет допомоги

З ситуацією в Україні за 8 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 836: світ об’єднується навколо України, а росіяни посилюють провокації