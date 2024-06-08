Путіну не вистачає часу, вікно для прориву Росії на фронті звужується: Вloomberg назвав причину

Українська армія отримує дедалі більше озброєнь

Протягом кількох місяців російська армія досягла лише обмежених успіхів на полі бою в Україні, хоча українській армії не вистачає зброї та боєприпасів. Це стає все серйознішою проблемою для президента РФ Володимира Путіна, оскільки його військова перевага починає зникати.

Як пише Вloomberg, зараз, коли Київ отримує зброї на мільярди доларів від своїх американських та європейських союзників, вікно для російського прориву звужується. Це відбувається попри активні удари Росії по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Зазначається, що спроба Росії відкрити новий фронт на північному сході України, у Харківській області, "схоже, вже зайшла в глухий кут". Путін так і не досяг своєї мети щодо створення буферної зони вздовж кордону.

На сході України після взяття Авдіївки російські війська просунулися дуже незначно. Вони вже кілька тижнів намагаються захопити ключовий населений пункт Годин Яр на сході Донецької області.

Видання наводить слова голови московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухова, який заявив, що стратегія РФ щодо виснаження сил України "дуже дорога та кривава для самої російської армії". Він додав, що "це може призвести до надмірного виснаження сил російської сторони, що, своєю чергою, дає українцям шанс контратакувати".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в той час, як Росія посилює атаки на кількох точках уздовж лінії фронту, Україна має шанси змінити ситуацію на свою користь. Хоча у зв’язку із затримкою поставок озброєння війна здебільшого зайшла в глухий кут, на тлі відновлення поставок, баланс вогневої могутності на полі бою починає змінюватися.

Радник національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що "Україна опинилася в глибокій ямі через затримку" з відправкою американського озброєння, "і вони відкопуються з цієї ями". Він додав, що "ми бачили, як вони витримали російський напад", і що значення мала й "зброя, яка прибула на поле бою у великих масштабах та кількостях за останні кілька днів та тижнів".

Країни Європейського Союзу також нарощують допомогу та постачання зброї, щоб підтримати Київ. Це відбувається, попри те, що дружній Росії уряд Угорщини продовжує блокувати мільярди євро в рамках ширшої військової підтримки.

Старший науковий співробітник із наземних війн у лондонському Міжнародному інституті стратегічних досліджень вважає, що перспективи перемоги Росії цього року значно знизилися внаслідок відновлення постачання зброї та допомоги Україні. Хоча Росія має велику кількість солдатів, багато її першокласної бронетехніки знищено і РФ знадобляться роки, щоб відновити свою армію до рівня 2022 року, впевнений він.

Як повідомляв "Телеграф", протягом останніх днів ЗСУ вдалося відбити у росіян ще кілька кварталів Волчанська Харківської області. Наші воїни відтіснили окупантів із центральної частини міста.