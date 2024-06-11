Война — день 839: россияне "раскачивают" Сумщину и давят в Донецкой области

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают давить в Донецкой области и в ряде другим мест, однако частичное разрешение на применение западного вооружения по российской территории слегка сняло напряженность на Харьковском направлении. Российские диверсанты в свою очередь пытаются раскачивать ситуацию в Сумской области, однако полноценного вторжения оттуда они не начинали. ВСУ в свою очередь продолжают методично уничтожать важные военные объекты на оккупированных территориях, постепенно ослабляя позиции россиян.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 11 июня. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В части украинских областей объявили тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия с востока. При этом появились сообщения, что в Белгородской области работает ПВО

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцем

С ситуацией в Украине за 8 июня вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 836: мир объединяется вокруг Украины, а россияне усиливают провокации

А о том, что происходило 9 июня, читайте по ссылке: Война — день 837: россияне несут рекордные потери, но продолжают прорываться на ряде направлений

О новостях и событиях 10 июня мы рассказывали здесь: Война — день 838: россияне ослабили наступление на Харьковщине, но активировались в других местах