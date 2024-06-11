Війна — день 839: росіяни "розгойдують" Сумщину і тиснуть у Донецькій області

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути на Донеччині та в інших місцях, проте частковий дозвіл на застосування західного озброєння по російській території злегка зняв напруженість на Харківському напрямку. Російські диверсанти, своєю чергою, намагаються розгойдувати ситуацію в Сумській області, проте повноцінного вторгнення звідти вони не починали. ЗСУ своєю чергою продовжують методично знищувати важливі військові об’єкти на окупованих територіях, поступово послаблюючи позиції росіян.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 11 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У частині українських областей оголосили тривогу через загрозу застосування балістичної зброї зі Сходу. При цьому з'явилися повідомлення, що у Бєлгородській області працює ППО

00:00 Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де проведе переговори з канцлером Олафом Шольцем

З ситуацією в Україні за 8 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 836: світ об’єднується навколо України, а росіяни посилюють провокації

А про те, що відбувалося 9 червня, читайте за посиланням: Війна — день 837: росіяни зазнають рекордних втрат, але продовжують прориватися на низці напрямків

Про новини та події 10 червня ми розповідали тут: Війна — день 838: росіяни послабили наступ на Харківщині, але активувалися в інших місцях