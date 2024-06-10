"Бачимо, які кроки планує ворог": Зеленський розповів, що відбувається у Сумській області
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Президент України Володимир Зеленський ознайомився з доповіддю головнокомандувача ЗСУ з усіх напрямків, зокрема, на Сумщині.
Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі у понеділок, 10 червня.
"Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І знищуватимуть", — сказав він.
Щодо села Рижівка на Сумщині, окупанти спробували там реалізувати операцію пропагандистського характеру. Проте присутності загарбників у селі немає.
"Харківщина: продовжуються наші контрударні дії. Бачимо, які кроки планує ворог і яка передислокація проводиться. Відповідатимемо.
Донеччина: найважче. Сили оборони України роблять все для стабілізації та захисту наших позицій.
Південні напрями: ситуація загалом без змін. Продовжуємо посилювати позиції", — пояснив президент.
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