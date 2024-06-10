"Видим, какие шаги планирует враг": Зеленский рассказал, что происходит в Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с докладом главнокомандующего ВСУ по всем направлениям, в частности, на Сумщине.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале в понедельник, 10 июня.

"Сумщина: наши силы полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность русских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать", — сказал он.

Что касается села Рыжевка на Сумщине, оккупанты попытались там реализовать операцию пропагандистского характера. Однако присутствия захватчиков в селе нет.

"Харьковщина: продолжаются наши контрударные действия. Видим, какие шаги планирует враг и какая передислокация проводится. Будем отвечать.

Донетчина: наиболее тяжело. Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций.

Южные направления: ситуация в целом без изменений. Продолжаем усиливать позиции", — объяснил президент.

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