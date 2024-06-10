"Російський прапор знищено": Зеленський розповів про ситуацію на Сумщині

Окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, але в них нічого не вийшло

Ситуація на Сумщині, зокрема, в селі Рижівка, яке нібито захопили кадировці, залишається контрольованою. Окупанти намагалися там зробити операцію пропагандистського характеру, але в них нічого не вийшло.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі. 10 червня він ознайомився з доповіддю головнокомандувача ЗСУ з усіх напрямків.

"Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І знищуватимуть", — сказав він.

Щодо села Рижівка на Сумщині, окупанти спробували там реалізувати операцію пропагандистського характеру. Вранці російський прапор у селі знищено, присутності окупанта на території Рижівки наразі немає.

"На Харківщині тривають наші контрударні дії. Бачимо, які кроки планує ворог і яка передислокація проводиться. Відповідатимемо", — підкреслив Зеленський.

На Донеччині найважча ситуація на цей час. Сили оборони роблять все можливе для стабілізації та захисту наших позицій.

"Південні напрямки: ситуація загалом без змін. Продовжуємо посилювати позиції", — пояснив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зараз відбувається у селі Рижівка. Староста села Сергій Анікін, голова Білопільської громади Юрій Зарко, а також лейтенант Андрій Коваленко розповіли про ситуацію.