"Российский флаг уничтожен": Зеленский рассказал о ситуации на Сумщине

Оккупанты попытались реализовать операцию пропагандистского характера, но у них ничего не вышло

Ситуация в Сумской области, в частности, в селе Рыжевка, которое якобы захватили кадыровцы, остается контролируемой. Оккупанты пытались там устроить операцию пропагандистского характера, но у них ничего не вышло.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. 10 июня он ознакомился с докладом главнокомандующего ВСУ по всем направлениям.

"Сумщина: наши силы полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность русских диверсионных групп. Их уничтожают. И будут уничтожать", — сказал он.

Что касается села Рыжевка на Сумщине, оккупанты попытались там реализовать операцию пропагандистского характера. Утром русский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта на территории Рыжевки сейчас нет.

"На Харьковщине продолжаются наши контрударные действия. Видим, какие шаги планирует враг и какая передислокация проводится. Будем отвечать", — подчеркнул Зеленский.

В Донецкой области наиболее тяжелая ситуация на данный момент. Силы обороны делают все возможное для стабилизации и защиты наших позиций.

"Южные направления: ситуация в целом без изменений. Продолжаем усиливать позиции", — объяснил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сейчас происходит в селе Рыжевка. Староста села Сергей Аникин, глава Белопольской общины Юрий Зарко, а также лейтенант Андрей Коваленко рассказали о ситуации.