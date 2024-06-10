"Это серая зона": что сейчас происходит в Рыжевке, которую "взяли" кадыровцы

В эту зону не приезжает полиция, ГСЧС и другие службы

Село Рыжевка в Сумской области, о захвате которого заявлял глава Чечени Рамзан Кадыров, это сейчас серая зона. Территория не под оккупацией.

Об этом сообщает Кордон.Медиа, ссылаясь на слова старосты села Сергея Аникина. Мужчина хоть и эвакуировался в Белополье с середины марта текущего года, но продолжает возить продукты для людей, которые там проживают.

"Я был в субботу и воскресенье в Рыжевке, возил хлеб, другие продукты для местных. Там живут 9 человек. Рыжевку никто не увлекал. Это Украина", — сказал Аникин.

Сейчас село Рыжевка – это серая зона. Туда не приезжает полиция, ГСЧС и другие службы.

Лейтенант Сил обороны, заместитель руководителя ЦПД Андрей Коваленко в своем Telegram-канале пишет, что это далеко не такая ситуация, как была в Харьковской области.

"По состоянию на сейчас – это не начало того же, что было на Харьковщине. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является спутником российского Теткино. Активных действий в пограничных нет. Силы обороны контролируют ситуацию, враг получил огненное поражение", — отметил он.

Также Коваленко добавил, что кадыровцы — это информационная армия, ставка сделана на информационную компоненту. Потому сравнивать с ситуацияей на Харьковщине не стоит. Однако угроза действий россиян на пограничных территориях остается.

В то же время глава Белопольской общины Юрий Зарко в эфире Радио Свобода заявил, что в Рыжевке нет таких зданий, которые были распространены на фото и видео кадыровцами.

"Можно сказать, что это серая зона. Потому что там вы знаете, что даже один дом половина находится в Украине, половина – в России. Расстояние до государственной границы чрезвычайно близко. То есть это непосредственно можно сказать как линия столкновения. Поэтому мы понимаем, что такие вопросы как мероприятие ДРГ вполне возможны. Это время от времени происходит", – говорит он.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подчеркнул, что на Сумщине наши силы полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность русских диверсионных групп, однако их успешно ликвидируют. Что касается села Рыжевка, то захватчики пытаются реализовать там операцию пропагандистского характера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной российские оккупанты заявили о захвате Новомихайловки на Новопавловском направлении.