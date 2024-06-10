Кадыров заявил о захвате села в Сумской области: что там происходит на самом деле (карта)

Нет большой целесообразности бросать силы на этот населенный пункт

Ситуация в селе Рыжевка Сумской области остается неизменной с начала полномасштабного вторжения, несмотря на громкие заявления лидера Чечни Рамзана Кадырова о якобы захвате этого населенная пункта. Туда лишь регулярно проникали вражеские ДРГ.

Кадыров заявлял, что якобы бойцы полка "Ахмат-Чечня" вместе с военными других российских подразделений якобы захватили село Рыжевка, что находится на границе с Курской областью. Об этом пишет Deep State.

"Сегодня "ахмат-чай" (Рамзан Кадыров, — Ред.) опубликовал видео, как они гуляют по деревне и бьют стволкой по окрестным селам. Они могли совершить данную акцию и в любой другой день года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проблема села Рыжевка — географическая.

"Село за рекой и фактически было сателлитом целого поселка Теткино (территория самопровозглашенной России)", — объяснили в Deep State.

Нет большой целесообразности бросать туда силы, поскольку в таком случае возникает потребность контролировать и Теткино.

"Планирует ли враг провести аналогичную возле Волчанской операции — планирует. Сделает ли он это – покажет время. И как бы то ни было, но Силы Обороны должны быть готовы и подобные движения хоть как-то, но оттягивают наши резервы из других участков", — подытожили в Deep Statе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце апреля Министерство обороны России заявило о полном захвате Новомихайловки на Новопавловском направлении. Однако ВСУ опровергли это заявление и сообщили, как есть на самом деле.