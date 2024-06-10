Кадиров заявив про захоплення села на Сумщині: що там відбувається насправді (карта)

Немає великої доцільності кидати сили на цей населений пункт

Ситуація в селі Рижівка Сумської області залишається незмінною з початку повномасштабного вторгнення, попри гучні заяви лідера Чечні Рамзана Кадирова про нібито захоплення цього населеного пункту. Туди лише регулярно проникали ворожі ДРГ.

Кадиров заявляв, що нібито бійці полку "Ахмат-Чечня" разом із військовими інших російських підрозділів нібито захопили село Рижівка, що знаходиться на кордоні з Курською областю. Про це пише Deep State.

"Сьогодні "ахмат-чай" (Рамзан Кадиров, — Ред.) опублікував відео, як вони гуляють селом і б’ють стовбуром навколишніми селами. Вони могли здійснити цю акцію і в будь-який інший день року", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проблема села Рижівка – географічна.

"Село за річкою і фактично було сателітом цілого селища Тьоткіно (територія самопроголошеної Росії)", — пояснили в Deep State.

Немає великої доцільності кидати туди сили, оскільки у такому разі виникає потреба контролювати й Тьоткіно.

"Чи планує ворог провести аналогічну біля Вовчанської операції — планує. Чи зробить він це — покаже час. І хоч би що там було, але Сили Оборони мають бути готові і подібні рухи хоч якось, але відтягують наші резерви з інших ділянок", — підсумували в DeepStatе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці квітня Міністерство оборони Росії заявило про повне захоплення Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку. Однак ЗСУ спростували цю заяву та повідомили, як є насправді.