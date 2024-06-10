"Змінилося абсолютно все": боєць ЗСУ пояснив різницю між війною у лютому 2022-го і зараз

В росіян великий потік вироблення артбоєприпасі

В Україні вже більше, як два роки триває війна, яку у 2022 році розв'язала Росія. Проте чи є різниця між початком повномасштабного вторгнення і зараз?

Відповідь на це питання дав військовослужбовець з позивним "Істок" із Третьої штурмової бригади в інтерв'ю УП. Він каже, що абсолютно все змінюється.

"Я не можу судити максимально об'єктивно, тому що зараз не беру участі в активних бойових діях, але можу судити загально з досвіду моїх побратимів, близьких друзів, товаришів, командирів, з якими спілкуюся, з якими йде постійний обмін того, що відбувається на фронті. Це абсолютно інша війна. Тоді майже не було такого інтенсивного використання FPV, обширного використання КАБів. Тоді можна було піхоті гуляти по посадці, заходити вплотну до супротивника. Зараз це майже неможливо в адекватній мірі", — заявив військовий.

У нього уточнили, чи йде зараз технологічна позиційна війна. На що він відповів, що агресивна позиційна війна з підвищеними технологіями, з переходом у те, що піхота вирішує все. І водночас знищення піхоти зараз стало дуже легким. FPV, КАБи, ФАБи дуже спрощують це завдання. В тому числі через те, що в росіян великий потік вироблення артбоєприпасів.

"ВПК у них працює – і працює дуже добре", — заявив він.

Раніше "Телеграф" писав, що протягом кількох місяців російська армія досягла лише обмежених успіхів на полі бою в Україні, хоча українській армії не вистачає зброї та боєприпасів. Це стає все серйознішою проблемою для президента РФ Володимира Путіна, оскільки його військова перевага починає зникати.