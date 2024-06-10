Війна — день 838: росіяни послабили наступ на Харківщині, але активувалися в інших місцях

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку (Донецька область), де в середньому відбувається половина добових зіткнень. При цьому невдалий наступ на Харківському напрямку призвело до того, що армія загарбників зазнала величезних втрат у бойовій техніці та живій силі, через що на відновлення армії до довоєнного рівня можуть знадобитися десятиліття. Через нестачу живої сили росіянам навіть доводиться гнати на фронт студентів з африканських країн під загрозою депортації з РФ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 10 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Сумщині та в самих Сумах через стан енергетики частково пропало водопостачання та електрика.

Про новини та події 7 червня ми розповідали тут: Війна – день 835: Єврокомісія рекомендувала Україну в ЄС, а США виділили великий пакет допомоги

З ситуацією в Україні за 8 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 836: світ об’єднується навколо України, а росіяни посилюють провокації

А про те, що відбувалося 9 червня, читайте за посиланням: Війна — день 837: росіяни зазнають рекордних втрат, але продовжують прориватися на низці напрямків