Росія заганяє на війну африканських студентів: чим їм погрожують

Найчастіше їх залучають до наступальних дій для прикриття більш підготовлених підрозділів

Під час наступу на Харківську область Росія використовує тисячі мігрантів та іноземних студентів як додаткову силу. Все це робиться під погрозами.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на європейських чиновників, знайомих із ситуацією. За їхніми словами, країна-агресор погрожує не продовжувати візи молодим студентам та робітникам, якщо ті не стануть на бік РФ і не підуть воювати разом з окупантами.

Щобільше, деяких африканців затримують та змушують обирати між депортацією та військовою службою. Ці так звані "війська", сформовані з недосвідчених у цій справі людей, зазнають особливо високих втрат.

Найчастіше їх залучають до наступальних дій прикриття більш підготовлених підрозділів. При цьому один з українських чиновників заявляв, що серед полонених справді зросла кількість іноземних бійців. Особливо часто серед них зустрічаються африканці та непальці.

Українська розвідка з’ясувала, що Росія вербує людей на війну в Україні як мінімум із 21 країни світу, включаючи кілька країн Африки. Цим людям нібито пропонують вигідні бонуси та латки під час підписання контракту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські загарбники перекидають на Харківську область підрозділи із "відмовників", тим самим буквально відправляючи їх на смерть.